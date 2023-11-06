حزب الله ينشر فيديو استهداف آلية لوجيستية إسرائيلية في موقع البياض العسكري

نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الاثنين مقطع فيديو وثق عملية استهداف آلية لوجيستية إسرائيلية في موقع البياض العسكري.

وقال حزب الله في بيان إن "المقاومة الإسلامية" أصابت الآلية اللوجيستية التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف لحزب الله في محيط بلدة عيتا الشعب وعدد من البلدات الأخرى في جنوب لبنان.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "يغير الجيش في هذه الأثناء على أهداف لحزب الله في لبنان".

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وأضاف البيان "قصف مدفعي من الجيش الاسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب وعدد من بلدات القطاع الأوسط، الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي اللبناني".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT