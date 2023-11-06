قناة "12" العبرية: رسالة أمريكية لإيران وحزب الله بالتدخل عسكريا إذا هاجموا إسرائيل

قالت قناة "12" العبرية في تقرير يوم الاثنين إن الولايات المتحدة بعثت برسالة تهديد إلى إيران وحزب الله في حالة فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل أو إصابة مواطنين أمريكيين.

وأضافت في التقرير نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" أنه وبشكل غير عادي أعلن الجيش الأمريكي نشر غواصة نووية مع 154 صاروخ كروز في الشرق الأوسط على خلفية التهديدات ضدها.

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وذكرت في التقرير أن الولايات المتحدة أكدت في رسالتها أنها مستعدة للتدخل عسكريا ضدهما إذا فتحا جبهة ثانية في الحرب ضد إسرائيل أو إذا أضرتا بمواطنين أمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في إدارة بايدن نقلوا الرسالة إلى طهران وعدد من الدول بما في ذلك تركيا من خلال مسؤولين إقليميين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن التقى صباح اليوم بنظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة.

وبينت القناة العبرية أن بايدن يدعم تل أبيب ويحذر أي جهة تفكر في استغلال الوضع لإيذاء إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية إلى أن "خطاب التهديد" من واشنطن يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الحشد الهائل للقوات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الغواصة النووية من طراز أوهايو دخلت مجالها في الشرق الأوسط.

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وأفادت بأن غواصات الجيش الأمريكي التي تعمل بالطاقة النووية واحدة من أكثر الأسلحة الاستراتيجية تقدما وسرية، ونادرا ما يكشف الأمريكيون علنا عن مواقعها.

وقالت إن الغواصة "فلوريدا" المتواجدة في البحر الأحمر بعد عبور قناة السويس في الساعات الأخيرة، مسلحة بـ 154 صاروخ توماهوك كروز، ومن المتوقع أن يكون مقرها في منطقة الخليج على غرار مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" .

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت البحرية الأمريكية صورا مشتركة لحاملي الطائرات "دوايت أيزنهاور" و"جيرالد فورد" في شرق المتوسط خلال مناورة مشتركة مع سفن البحرية الإيطالية.

كما تطرقت القناة في تقريرها لزيارة بلينكن إلى العراق، حيث قالت إنه وعلى الرغم من التهديدات الصريحة من الفصائل المسلحة في العراق، زار وزير الخارجية الأمريكي بغداد والتقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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وفي صورة نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء شوهد بلينكن وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص في مطار بغداد وهو في طريقه إلى طائرة هليكوبتر ستأخذه إلى اجتماع مع السوداني.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: القناة "12" العبرية