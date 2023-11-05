 
مباشر

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط (صورة)

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط (صورة)
Globallookpress
الغواصة النووية الأمريكية من طراز "أوهايو"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wd3u

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأحد أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.

والسبت، أعلنت القيادة الأمريكية وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
موظفة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بالتورط في إبادة جماعية في غزة
موظفة بالخارجية الأمريكية تتهم بايدن بالتورط في إبادة جماعية في غزة

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)