عبداللهيان: أمريكا بعثت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.

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وأضاف عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل الأمريكيون رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار. لقد اتخذوا إجراءات، لكنهم على أرض الواقع دعموا فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".

وتابع قائلا، "نأمل أن تغير أمريكا سياستها في أسرع وقت ممكن، ولا تدعم الاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة.

المصدر: تسنيم