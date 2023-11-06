بلينكن: "قلقون" من العدد الكبير للضحايا المدنيين في غزة وتحدثنا مع إسرائيل حول ذلك

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "قلق بلاده" من العدد الكبير للضحايا المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا "أننا تحدثنا مع إسرائيل حول ذلك".

وفي تصريح من مطار أنقرة، قال إنه بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان "الأزمة في غزة وإيصال المساعدات، بالإضافة إلى العمل لتحقيق سلام دائم وقابل للاستمرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "عملنا مستمر وقلقون بسبب عدد الضحايا من النساء والأطفال ونتواصل مع الجانب الإسرائيلي حول ذلك".

وشدد على "أننا نعمل على إيصال المساعدات وعدد إضافي من الناس سيخرجون من غزة"، لافتا إلى "أننا نعرف القلق العميق لدى الجانب التركي، ونعمل بشكل حثيث، ونتابع المستجدات ونعمل عليها، خاصة في المجال الإنساني، ونركز على ملف الرهائن".

وأفاد بـ"أننا نراقب عن كثب مدى التزام إسرائيل بمسؤولياتها تجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

المصدر: RT