بلينكن يجتمع مع فيدان.. وأردوغان خارج أنقرة واحتجاجات داخلها

التقى وزير خارجية تركيا هاكان فيدان اليوم الاثنين نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في أنقرة، حيث ظهر الوزيران أمام عدسات المصورين في مقر الخارجية التركية، ليعقدا اجتماعهما بعد ذلك.

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ومن المتوقع أن يبحث الوزيران الوضع في غزة والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، حسب وكالة "الأناضول".

ومن غير المعلن رسميا -حتى اللحظة- إذا ما كان الوزيران سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أو إن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل بلينكن أم لا.

وكان أردوغان أعلن الأحد أنه سيواصل جولته المحلية المقررة مسبقا وسيزور قرية أيدر في شمال شرق البلاد الاثنين، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تعبر عن ازدراء لبلينكن.

وكان بلينكن قد وصل إلى أنقرة الليلة الماضية وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وسائل إعلام تركية أن السلطات التركية خصصت بروتوكولا منخفض المستوى لاستقبال بلينكن لدى وصوله إلى مطار أسن بوغا في أنقرة، حيث لم يحضر هناك أي مسؤول تركي رفيع المستوى واقتصر التمثيل التركي على مدير شؤون السياسة الثنائية مع أمريكا في الخارجية التركية يبرق بلقان ونائب والي أنقرة نامق كمال ناظلي.

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وتنفذ عدة منظمات وجمعيات أهلية تركية وقفات احتجاجية في العاصمة أنقرة، احتجاجا على زيارة بلينكن إلى البلاد، بسبب دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكرت "وكالة الأناضول" أن حشدا من أعضاء "منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين" تجمعوا الأحد أمام السفارة الأمريكية في أنقرة احتجاجا على وصول بلينكن.

وتأتي زيارة بلينكن، بعد مظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين الأتراك، في محيط قاعدة "إنجيرليك" الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو، والتي تديرها الولايات المتحدة.

وطالب المتظاهرون بإغلاق هذه القاعدة، وطرد الجنود الأمريكيين منها، بسبب "دعم واشنطن المطلق للمجازر ولجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفض واشنطن الدعوة لوقف لإطلاق النار"، وبسبب إعلان المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم بلينكن، أن "وقف إطلاق النفر سيخدم حركة حماس، وسيساعدها في ترتيب صفوفها".

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية