 
مباشر

الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع تمنع متظاهرين من اقتحام قاعدة إنجرليك الأمريكية (فيديو)

أخبار العالم

الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع تمنع متظاهرين من اقتحام قاعدة إنجرليك الأمريكية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wd0c

استخدمت الشرطة في مدينة أضنة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين حاولوا دخول قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة DHA.

إقرأ المزيد
تركيا.. انطلاق موكب سيارات إلى قاعدة إنجرليك بأضنة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالدعم الأمريكي
تركيا.. انطلاق موكب سيارات إلى قاعدة إنجرليك بأضنة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالدعم الأمريكي

وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية İHH​​​​​​​ التركية نظمت مسيرة أطلق عليها اسم "قافلة الحرية من أجل فلسطين"، وصلت إلى قاعدة إنجرليك بعد أن انطلقت من اسطنبول، وانضمت إليها سيارات من مدن أخرى بمبادرة من أصحابها.

وطالب المتظاهرون بإغلاق القاعدة احتجاجا على التصعيد في قطاع غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وحسب الوكالة فإن الاحتجاج كان سلميا، وأغلقت الشرطة بعض الطرق، لكن لحظة ما حاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام القاعدة.

وقالت الوكالة إن "الشرطة والضباط استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".

وتستخدم القوات الجوية الأمريكية قاعدة "إنجرليك" الواقعة في جنوب تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يدير الجيش الأمريكي محطة رادار للإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي، والتي تقع في منطقة كوريسيك بمقاطعة ملاطية وهي جزء من نظام الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)