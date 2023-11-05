الشرطة التركية بالغاز المسيل للدموع تمنع متظاهرين من اقتحام قاعدة إنجرليك الأمريكية (فيديو)

استخدمت الشرطة في مدينة أضنة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين حاولوا دخول قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة DHA.

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وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية İHH​​​​​​​ التركية نظمت مسيرة أطلق عليها اسم "قافلة الحرية من أجل فلسطين"، وصلت إلى قاعدة إنجرليك بعد أن انطلقت من اسطنبول، وانضمت إليها سيارات من مدن أخرى بمبادرة من أصحابها.

وطالب المتظاهرون بإغلاق القاعدة احتجاجا على التصعيد في قطاع غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وحسب الوكالة فإن الاحتجاج كان سلميا، وأغلقت الشرطة بعض الطرق، لكن لحظة ما حاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام القاعدة.

وقالت الوكالة إن "الشرطة والضباط استخدموا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".

🚨#BREAKING: Turkish security forces disperse an angry crowd outside the U.S. military base Incirlik in Adana. pic.twitter.com/uFEfWmvPMt — World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 5, 2023

تغطية صحفية: "مشاهد جديدة.. متظاهرون أتراك يقتحمون محيط قـاعـدة إنـجـرلـيـك الأمريـكـية في تركيا؛ تنديداً بمجازر الاحـتـلال والدعم الأمريكي له، والأمن التركي يقمع المتظاهرين". pic.twitter.com/mJ0HRPl8Dw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 5, 2023

وتستخدم القوات الجوية الأمريكية قاعدة "إنجرليك" الواقعة في جنوب تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يدير الجيش الأمريكي محطة رادار للإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي، والتي تقع في منطقة كوريسيك بمقاطعة ملاطية وهي جزء من نظام الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.

المصدر: "نوفوستي"