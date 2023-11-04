تركيا.. انطلاق موكب سيارات إلى قاعدة إنجرليك بأضنة تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالدعم الأمريكي

انطلقت مسيرة هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH​​​​​​​" التركية من ولاية بورصة متوجهة نحو قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة (جنوب) التي تضم قوات أمريكية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وانطلقت القافلة المكونة من أكثر من 100 سيارة من مركز ولاية بورصة (شمال غرب) بمشاركة أعضاء "İHH​​​​​​​" وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني.

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وفي كلمة له قبل انطلاق القافلة، أكد عضو مجلس إدارة فرع "İHH​​​​​​​" في بورصة أدم دمير، أن معارضة إسرائيل تعني الدفاع عن الإنسانية جمعاء.

وقال إن الولايات المتحدة تمارس الظلم من خلال القواعد العسكرية التي أقامتها في جميع أنحاء العالم، وإحدى هذه القواعد موجودة في "إنجرليك".

وأضاف "نحن مصممون على البقاء هناك حتى يتم إغلاق قاعدة إنجرليك وحتى تنسحب الولايات المتحدة وحليفتها القاتلة إسرائيل من فلسطين".

كما تجمع عشرات الآلاف في ولاية قونيا التركية للتوجه إلى قاعدة إنجرليك العسكرية في ولاية أضنة.

والجمعة انطلقت مسيرة مكونة من 259 سيارة من مدينة إسطنبول نحو قاعدة إنجرليك العسكرية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

والثلاثاء، أعلن رئيس "İHH" التركية بولنت يلدرم، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول، أنهم سيبدأون مسيرات يوم الجمعة نحو قاعدة إنجرليك العسكرية من أجل الدعوة إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

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وفي إطار الحملة، انطلقت "قافلة الحرية من أجل فلسطين" الجمعة من أمام ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول نحو قاعدة إنجرليك، بمشاركة عشرات السيارات من مختلف منظمات المجتمع المدني.

والسبت، تحركت قوافل جديدة تضم العديد من السيارات نحو ولاية أضنة من ولايات إيلازيغ وبطمان وسيرت وبينغول، للانضمام إلى المسيرة نحو قاعدة إنجرليك.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + الأناضول