لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ29
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دخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
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يتبع..