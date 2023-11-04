"جيروزاليم بوست": حزب الله يستخدم سلاحا جديدا قويا ضد إسرائيل

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام ومصادر عسكرية يوم السبت إن حزب الله استخدم سلاحا جديدا قويا ضد إسرائيل.

وذكرت "رويترز" أن مصدرا مطلعا على هجمات حزب الله على إسرائيل أشار إلى أن الجماعة استخدمت صاروخا قويا في هجومها الأخير، لم يستخدم من قبل.

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وأفاد المصدر بأن الصاروخ أصاب موقعا إسرائيليا عبر الحدود مقابل قريتي عيتا الشعب ورميش.

وصرح المصدر بأنه من غير الواضح ما الذي أصابه الصاروخ وما هي الأضرار التي تسبب بها.

وفي المقابل، ذكرت "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل وحزب الله تبادلا الضربات يوم السبت، فقد ضرب الجيش الإسرائيلي مواقع ومستودعا للصواريخ حيث قدم حزب الله صاروخا جديدا قويا، وفقا لمصادر عسكرية وإعلامية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجيش ضرب خلايا حزب الله إلى جانب مركز مراقبة للحزب في لبنان.

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وأشار الجيش إلى أن الضربات جاءت ردا على محاولة حزب الله الأخيرة إطلاق النار من لبنان على إسرائيل.

وبعد ظهر يوم السبت استهدفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وكانت الضربات ردودا أخرى على إطلاق حزب الله الصواريخ على إسرائيل، وفق ما نقلته الصحيفة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضربات الجوية نفذت جنبا إلى جنب مع نيران الدبابات والمدفعية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"