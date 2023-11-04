حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.

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وقال في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية. "

وأفاد مراسلنا، بأن حزب الله استهدف وأسقط منطاد تجسس كان قد رفعه الجيش الإسرائيلي فوق موقع مسكافعام المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

من جهة أخرى، قال حزب الله في بيان آخر إنه استهدف عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت موقع العباد بالصواريخ والأسلحة المناسبة ودمر قسما من تجهيزاته. ‏

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت، أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.

المصدر: RT