الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قواته لهجوم من "حماس"

اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بمهاجمة جنود إسرائيليين كانوا يقومون بفتح ممر إنساني لإجلاء سكان غزة إلى جنوب القطاع.

وذكر الجيش عبر قناته على تطبيق "تليغرام": أن "إرهابيي حماس هاجموا قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحاول فتح طريق صلاح الدين الإنساني لإجلاء سكان (قطاع غزة) إلى الجنوب"، بحسب البيان.

من ناحية أخرى عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة أمس الجمعة.

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وقال غوتيريش في بيان صدر اليوم السبت: "أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي استهدف موكبا لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"، مضيفا، أن "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجعة.

وأدى القصف إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر: ريا نوفوستي