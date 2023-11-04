الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية توغل مركزة في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه نفذ عملية توغل مركزة في جنوب قطاع غزة، حيث اشتبكت قواته مع مجموعة مسلحين خرجت من أحد الأنفاق.

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وقال الجيش في بيان، إنه "في عملية توغل مركزة في جنوب قطاع غزة قامت قوات مدرعة وهندسية بمسح لبعض المباني وبتحييد عبوات ناسفة حيث اشتبكت القوات مع خلية مخربين خرجت من فتحة نفق ليقوم الجنود بتصفية المخربين".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات جيش الدفاع بالعمل في منطقة شمال قطاع غزة وخاصة في المنطقة التي شهدت محاولات عدة لاستهداف قوات الجيش من خلال فتحات أنفاق ومجمعات عسكرية حيث تمكنت القوات من تصفية مخربين عملوا في المنطقة ومن كشف فتحات أنفاق بالإضافة الى الكشف عن وسائل قتالية لحماس".



ولفت البيان إلى أنه "خلال قتال دار يوم أمس اشتبكت القوات الإسرائيلية مع 15 مخربا في شمال القطاع حيث قضت القوات على عدد من المخربين ووجهت الدبابات لتدمر ثلاثة مواقع استطلاع لحماس".

المصدر: RT