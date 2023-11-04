فنزويلا: ما يحدث في غزة عملية إبادة للفلسطينيين

وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل أحداث قطاع غزة بأنها "عملية إبادة" للفلسطينيين من قبل إسرائيل.

وكتب خيل على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة، أن "ما يحدث في غزة عملية إبادة على الطريقة النازية. والصور والأدلة التي نتلقاها كل يوم تظهر جرائم حرب ترتكبها دولة إسرائيل".

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وأضاف أنه "يجب وقف البربرية فورا وإدانة هذه الجرائم!".

يذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، ردا على هجوم حركة "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، الذي قتل فيه أكثر من 1400 شخص داخل إسرائيل.

ومنذ انطلاق العملية الإسرائيلية قتل أكثر من 9 آلاف شخص في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 32 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: نوفوستي