"عهد الله ما نرحل".. نازحون ينشدون في مدرسة خانيونس التابعة للأونروا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الفلسطينيين جلّهم أطفال في قطاع غزة ينشدون "عهد الله ما نرحل" أشبه ما يكون ردا على دعوات تهجير سكان القطاع وسيناريوهات توطينهم في بلدان أخرى مجاورة.

وظهر في الفيديو الصغار من أولاد وبنات ينشدون برفقة الكبار ممن معهم في مدرسة خانيونس التابعة لوكالة "الأونروا" ويقولون بأعلى صوت "عهد الله ما نرحل".

تجدر الإشارة إلى أن المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعرضت للقصف الإسرائيلي، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أول أمس، عن مقتل 27 شخصا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأونروا في القطاع.

وقبلها في يوم الخميس أعلنت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة: عن انتشال 27 قتيلا، وعدد كبير من الجرحى إثر استهداف إسرائيل مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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ويوم أمس الجمعة، أعلنت "الأونروا" مقتل 72 من موظفي الوكالة الأممية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعتبر كبيرا لعمال الإغاثة للأمم المتحدة في نزاع بوقت قياسي قصير.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبا، مشيرا إلى مقتل 38 شخصا فيها.

كما جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة، الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن محاولات تهجير الفلسطينيين لا تخدم عملية السلام في المنطقة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT