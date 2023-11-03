الأونروا: 72 قتيلا من موظفينا في غزة وهو الأكبر خلال وقت قصير

أعلنت وكالة "الأونروا" مقتل 72 من موظفي الوكالة الأممية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعتبر كبيرا لعمال الإغاثة للأمم المتحدة في نزاع بوقت قياسي قصير.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبا، مشيرا إلى مقتل 38 شخصا فيها.

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وقال وايت عبر الفيديو: "إنهم أشخاص يبحثون عن الحماية التي يؤمنها علم الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي"، حسبما أوردت وكالة "وفا".

وأضاف أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المجتمعين للاستماع إلى تقرير حول الوضع الإنساني في قطاع غزّة: "الحقيقة أنّنا لا نستطيع حتى توفير الأمن لهم تحت راية الأمم المتحدة".

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.

بدورها، أعلنت إسرائيل عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT + وفا