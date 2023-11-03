هنية يطالب مصر بفتح معبر رفح وتجاوز "أي اعتبارات"

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، وناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لـ"وضع حد لجرائم الحرب الإسرائلية".

وقال هنيـة: "أمام مجزرة الجرحى والمشافي، نطالب الإخوة في مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل، وندعوهم لتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك".

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وأضاف: "كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب، ورفع الغطاء عن الاحتلال سياسيا وقانونيا وإعلاميا وتنفيذ القرارات الأممية المُلزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن توجه إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية وطلبت منها إرسال سفن مستشفيات إلى مصر لعلاج جرحى قطاع غزة بدلا من إدخال الوقود إلى القطاع.

من جهته، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على أن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من خروج المستشفيات و"الأونروا" عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الوقود.

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بدورها، قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".

وأشارت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إلى أنه رغم ذلك فقط المحكمة المختصة يمكنها تحديد ما إذا كان ذلك يشكل إبادة جماعية.

إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو مروعا اليوم الجمعة، يظهر جثامين عشرات الضحايا من النساء والأطفال سقطوا بقصف إسرائيلي للنازحين على طريق الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة.

المصدر: RT