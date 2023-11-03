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كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصرالله

فيديو مروع من غزة.. عشرات الجثث على جانبي طريق الرشيد الساحلي

أخبار العالم العربي

فيديو مروع من غزة.. عشرات الجثث على جانبي طريق الرشيد الساحلي
Globallookpress
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو مروعا اليوم الجمعة، يظهر جثامين عشرات الضحايا من النساء والأطفال سقطوا بقصف إسرائيلي للنازحين على طريق الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة.

فيديو مروع من غزة.. عشرات الجثث على جانبي طريق الرشيد الساحلي
RT

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الجمعة، مقتل 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

من جهة أخرى، ناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT+ إعلام فلسطيني

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كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصرالله