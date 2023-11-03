لمنع إدخال الوقود لغزة.. إسرائيل تطلب من أوروبا إرسال سفن مستشفيات إلى مصر

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن توجه إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية والطلبت منها إرسال سفن مستشفيات إلى مصر لعلاج جرحى قطاع غزة بدلا من إدخال الوقود إلى القطاع.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أول دولة لجأت إليها تل أبيب هي فرنسا، وبعد ذلك لجأت أيضا إلى ألمانيا ودول أخرى.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الموضوع لم يغلق بعد وهو قيد المناقشة.

وبحسب التقديرات، فإن هذا لن يحدث قريبا، بل يهدف إلى إخلاء المستشفيات التي تستخدمها حماس في غزة في المستقبل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بإرسال سفينة لعلاج الجرحى والمصابين في قطاع غزة.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: هناك توافق في إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لذلك وعد الرئيس الفرنسي بإرسال سفينة مستشفى لمن يحتاج من المصابين الفلسطينيين.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر عربي تأكيدهما أن إسرائيل تعهدت بإعادة الجرحى الفلسطينيين الذين عولجوا في مصر إلى غزة بعد الحرب.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التزام إسرائيل كان ضروريا لإقناع مصر والولايات المتحدة ودول أخرى بالبدء في إجلاء الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات في مصر لتلقي العلاج بينما يستمر القتال في غزة.

وبحسب الموقع، فإنه بموجب الاتفاقية الجديدة، تم يوم الأربعاء إجلاء ما يقرب من 80 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة إلى المستشفيات في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها أي فلسطيني غزة منذ 7 أكتوبر.

المصدر: يديعوت أحرونوت