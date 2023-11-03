بعد لقائه بلينكن.. نتنياهو: الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة (فيديو + صور)

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على أن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من خروج المستشفيات و"الأونروا" عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الوقود.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن رئيس الوزراء شدد على أن "الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة".

بدوره، جدد بلينكن التأكيد على أن لـ"إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة بأمان".

وأشار إلى أنه "من المهم للغاية بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين المحاصرين في القتال في غزة".

وحسب مكتب نتنياهو فإنه في بداية الاجتماع الموسع، الذي حضره وفد إسرائيلي وآخر أمريكي، عرض نتنياهو على بلينكن والوفد المرافق له مقاطع من اللقطات التي أعدها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والتي تصور "الفظائع والمذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر".

المصدر: RT