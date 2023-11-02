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وفاة 4 مرضى بالسرطان في غزة بسبب نفاد الوقود وتوقف مشفى الصداقة التركي

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وفاة 4 مرضى بالسرطان في غزة بسبب نفاد الوقود وتوقف مشفى الصداقة التركي
Globallookpress Naaman Omar
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 4 من مرضى السرطان في غزة بعد توقف مشفى الصداقة التركي عن العمل بسبب نفاد الوقود. فيما يواجه المرضى الآخرون الموت المحقق.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس إن مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة توقف عن العمل، جراء قصفه من قبل القوات الإسرائيلية أمس وأول أمس، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 مستشفى من أصل 35.

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وأضافت أن حياة 70 مريضا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع ونزوح عدد كبير.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل و32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT 

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