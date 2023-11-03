وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة إلى إسرائيل، في زيارة هي الثالثة منذ بدء الحرب على غزة، والتي تم شنها بعد عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال بلينكن في تصريح قبل مغادرته واشنطن: "في طريقي إلى تل أبيب لمزيد من الدبلوماسية خلال فترة صعبة للغاية".

وأكد "أننا سنواصل العمل مع القادة الإقليميين لحماية المدنيين ومنع انتشار الصراع. وما زلنا نركز على حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع في المنطقة".

On my way to Tel Aviv for more diplomacy during an incredibly challenging time. We will continue to work with regional leaders to protect civilians and prevent the spread of conflict. We remain focused on two states and broader peace and security in the region. pic.twitter.com/V4wkXQXy6U — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 2, 2023

وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيقوم بجولة في المنطقة. يأتي ذلك في ظل مساع أمريكية مكثفة لاحتواء الأزمة وعدم تحولها إلى صراع إقليمي، في ظل قلق واشنطن من تصعيد ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وكان بلينكن قد زار إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر بعد اندلاع التصعيد غير المسبوق بين "حماس" وإسرائيل.

والثلاثاء مثُل بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية للأمن القومي، لكن محتجين عرقلوا مرارا سير الجلسة، وقد هتف بعضهم "وقف إطلاق النار الآن" و"الفلسطينيون ليسوا حيوانات" و"عار عليكم جميعا" قبل أن يتم إخراجهم من القاعة.

وخلال الجلسة تطرق بلينكن إلى ما يمكن أن يؤول إليه النزاع الحالي، مشيرا إلى وجوب أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس منذ العام 2007.

المصدر: "أ ف ب" + RT