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إعلام إسرائيلي: بلينكن يجتمع في الأردن مع وزراء خارجية الدول العربية الحليفة

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إعلام إسرائيلي: بلينكن يجتمع في الأردن مع وزراء خارجية الدول العربية الحليفة
Globallookpress
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ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينظم أثناء وجوده بالعاصمة الأردنية يوم السبت 4 نوفمبر، اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الحليفة، بخصوص قطاع غزة.

هذا ومن المقرّر أن يقوم بلينكن بجولة خارجية في الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع خلالها زيارة إسرائيل والأردن واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

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ونقلت الصحيفة الإسرائيلية ذلك نقلا عن دبلوماسيين عرب ومسؤولين أمريكيين.

وقال مصدر أمريكي إن واشنطن ستستخدم اجتماع عمّان من أجل تشجيع الشركاء الإقليميين على دعم أكبر عدد مُمكن من استراتيجياتها فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس. وأوضح المصدر أن قائمة المدعوين للاجتماع لم يتم التأكد منها بعد.

وفي قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي + RT

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