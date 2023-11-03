لحظة بلحظة.. الحرب على غزة بيومها الـ28 ومصر تعلق على وثيقة سرية إسرائيلية
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دخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
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يتبع..