 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا

لحظة بلحظة.. الحرب على غزة بيومها الـ28 ومصر تعلق على وثيقة سرية إسرائيلية

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب على غزة بيومها الـ28 ومصر تعلق على وثيقة سرية إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcjl

دخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)