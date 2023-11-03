الجيش الإسرائيلي يعلن قتله قائدا حمساويا "لعب دورا مركزيا في إدارة القتال ضد قواته" (صورة + فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "اغتيال مصطفى دلول، قائد كتيبة صبرا تل الهوا"، مبينا أن دلول لعب "دورا مركزيا" منذ بداية الحرب في إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن "طائرات الجيش، قامت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة للشاباك والجيش، بقتل مصطفى دلول، قائد كتيبة صبرة تل الهوى، الذي لعب منذ بداية الحرب دورا مركزيا في إدارة القتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة"، مبينا أنه "شغل أيضا في السنوات الأخيرة، عددا من المناصب في كتيبة ولواء حماس بمدينة غزة".

وأشار البيان إلى أن "الطيران والمدفعية الإسرائيلي، بتوجيه من القوات البرية قتلوا عددا من الإرهابيين الذين عملوا ضد القوات البرية. وعثرت القوات خلال عمليات تمشيط في منطقة بيت حانون على أسلحة ومواد استخباراتية وبندقية كلاشينكوف ورشاش ومخازن ذخيرة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وآر بي جي ووسائل اتصال وخرائط".

وأضاف: "خلال الليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية وقتلت إرهابيين من حماس. وبالتوازي مع ذلك، قام جنود البحرية الإسرائيلية، بتوجيه من القوات البرية، بقصف عدد من المباني التي أطلقت منها أعيرة نارية على الجنود، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات".

المصدر: RT