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لافروف يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

لافروف يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
RT
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تصريحات لافروف جاءت في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي سالم العبد الله الجابر الصباح في موسكو اليوم:

لافروف: لا بد من السعي لإطلاق محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيلييين استنادا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة بين الأطراف.

لافروف: لا بد من السعي لإطلاق محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيلييين استنادا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة بين الأطراف.

لافروف: لا بد من السعي لإطلاق محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيلييين استنادا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة بين الأطراف.

لافروف: هناك عدد من المقترحات التي سيتم بحثها مع الجامعة العربية.

لافروف: نعتمد على تقدير الدول الإقليمية في تسوية والنظر في أي أزمة. الأهم هو معرفة الرأي المشترك للعالم العربي لإنجاز الخطط والمبادرات التي تشكل في دول المنطقة.

لافروف: نعتمد على تقدير الدول الإقليمية في تسوية والنظر في أي أزمة. الأهم هو معرفة الرأي المشترك للعالم العربي لإنجاز الخطط والمبادرات التي تشكل في دول المنطقة.

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