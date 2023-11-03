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مصادر أمنية: 25 بلدة لبنانية تعرضت لغارات إسرائيلية منذ يوم أمس

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مصادر أمنية: 25 بلدة لبنانية تعرضت لغارات إسرائيلية منذ يوم أمس
AFP
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أفادت مصادر أمنية لـRT بأن 25 بلدة لبنانية تعرضت لغارات إسرائيلية من طيران حربي ومسيرات اعتبارا من عصر يوم أمس وحتى الساعة، وبلغ عمق بعض تلك البلدات 10 كيلومترات في جنوب لبنان.

وأفادت مراسلتنا بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا يستهدف أطراف بلدتي عيتا الشعب ورميش في القطاع الأوسط.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي قصف مشروع الطاقة الشمسية في بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، والذي يغذي بئر المياه العام بالطاقة الكهربائية وتقدر كلفته بـ300 ألف دولار.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى 54، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

المصدر: RT  

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