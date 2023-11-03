مراسلتنا: إصابة شخصين بقصف إسرائيلي استهدف ميس الجبل جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا، بإصابة لبنانيين اثنين فجر اليوم الجمعة، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمنزل في منطقة ميس الجبل، وقد تم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة.

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وأظهر مقطع فيديو، صاروخا إسرائيليا، يحتمل أن يكون من نوع "سبايك AT"، بحسب مراسلتنا، أطلقته طائرة مروحية إسرائيلية، قبل سقوطه على موقع في بلدة الخيام جنوب لبنان في االقطاع الشرقي.

كذلك، أشارت مراسلتنا إلى أن قصفا مدفعيا اسرائيليا استهدف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT