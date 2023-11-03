الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته بحماية مستشفيات غزة بعد قصف إسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشد العبارات "المجازر البشعة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة وخلفت "عشرات من الشهداء والمصابين والجرحى".

وفي بيان لها قالت الخارجية: "ندين بأشد العبارات المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، هذا بالإضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين".

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واعتبرت الوزارة ما جرى بأنه "من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان".

وتابعت الوزارة: "لطالما حذّرت الوزارة من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج".

وأردف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتمادي قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات وارتكاب المزيد من المجازر بحقها بحجج وذرائع واهية لتبرير استهدافها للمستشفيات خاصّة التي لا زالت تعمل في شمال في قطاع غزة".

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واختتمت: "تطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المختصة خاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية للمستشفيات حتى تتمكن من أداء مهامها العلاجية الإنسانية."

الجدير بالذكر أن عشرات المستشفيات توقفت عن العمل في قطاع غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT