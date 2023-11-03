قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب غزة (فيديو)

قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء الجمعة إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب قطاع غزة.

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف محيط مبنى مستشفى القدس التابع له في منطقة تل الهوا في غزة والذي نزح إليه آلاف المدنيين طلبا للأمان.

وقال في منشور على فيسبوك "تواصل القصف الإسرائيلي لمحيط مبنى مستشفى القدس، الدخان والغبار يتطايران إلى الداخل والأضرار لم تحدد بعد"، مضيفا أن حالة من الرعب والخوف يعيشها 14 ألف نازح من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال في داخل المستشفى، بالإضافة إلى الطواقم الطبية.

وأكد أيضا إصابة 21 بجروح مختلفة وعشرات الكدمات نتيجة تهشم الزجاج الداخلي لمبنى المستشفى ووقوع جزء من سقف الجبص.

وسبق للهلال الأحمر الفلسطيني أن أعلن عن تعرض المنطقة للقصف يوم الخميس حيث سُمع دوي انفجارات قوية.

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وفي 20 أكتوبر أنذرت إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس وتفريغه من المرضى والنازحين تمهيدا لقصفه، وقال الهلال الأحمر في بيان حينها إنه تلقى تهديدا من قبل السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس.

ووصف آنذاك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه الدعوة بأنها "مثيرة للقلق العميق"، مؤكدا أنه من المستحيل إخلاء مستشفى دون تعريض حياة المرضى للخطر.

جدير بالذكر أن عشرات المستشفيات توقفت عن العمل في غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية