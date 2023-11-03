مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

ذكر مراسلنا أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل.

هذا وقد وصل دخان تلك القنابل إلى ساحة وغرف المستشفى الذي يمر حاليا في ظروف صعبة.

مرسل شهاب : استهداف محيط مشفى الاندونيسي بقنابل دخانية ، و وصول الدخان لساحات المستشفى. pic.twitter.com/tWyCjcsyAV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 3, 2023

وكان الناطق باسم الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، قد أعلن مؤخرا أن المستشفى الإندونيسي لجأ للعمل بخطة استثنائية حاليا عبر تشغيل المولد الثانوي، ما تسبب بتوقف الأنظمة الكهروميكانيكية عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية.

وأدى ذلك أيضا إلى توقف محطة الأوكسجين الوحيدة في المستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت واستعمال الإنارة بالكشافات اليدوية، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى.

وفي وقت سابق أيضا من مساء اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب قطاع غزة.

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جدير بالذكر أن عشرات المستشفيات توقفت عن العمل في غزة بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: RT