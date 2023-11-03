وصول طائرتي مساعدات روسية إلى مصر تمهيدا لإرسالها إلى غزة (صور-فيديو)  

أفادت مراسلة RT بوصول طائرتي مساعدات روسية إلى مطار العريش الدولي في مصر تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة، محملة بـ28 طنا من المستلزمات الطبية.

RT

RT

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة أنه من المقرر نقل 28 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية لسكان قطاع غزة.

وأضافت أن طائرتين من نوع "إيل 76" ستنقلان المساعدات إلى مصر، حيث سيتم تسليمها لممثلي الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة لاحقا.

وأرسلت روسيا إلى مصر 27 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وقدرت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

المصدر: RT