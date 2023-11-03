الطوارئ الروسية: سننقل 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه من المقرر نقل 28 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية لسكان قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة، أن طائرتين من نوع "إيل 76" ستنقلان المساعدات إلى مصر، حيث سيتم تسليمها لممثلي الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة لاحقا.

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وأوضحت أن المساعدات تضم أدوية ومستلزمات طبية.

وأشارت الوزارة إلى أن نقل المساعدات سيتم بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعادت وزارة الطوارئ إلى الأذهان أنها نقلت إلى مصر 27 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي