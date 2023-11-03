الأمم المتحدة تقدر احتياجات قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدات بـ1,2 مليار دولار

قدرت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023، حسبما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".

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وأوضح المكتب في بيان له اليوم الجمعة أن "الكلفة لتلبية حاجات 2,7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1,2 مليار دولار"، مضيفا أن النداء لجمع أموال الذي أطلق في 12 أكتوبر غير كاف إطلاقا.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد سعى أصلا للحصول على مساعدات بقيمة 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص في النداء المذكور.

وأشار البيان إلى أن "الوضع أصبح يائسا بشكل متزايد منذ ذلك الحين"، وأوضح أن النداء الجديد "سيحدد الحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف المكثف على قطاع غزة".

وحث المكتب الأممي الجهات المانحة على توفير الموارد للاستجابة "على الفور"، مشددا على أن "قدرتنا على تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين ستعتمد على التمويل الكافي، والوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين، أينما كانوا، والتدفق الكافي للإمدادات الإنسانية وأهمها الوقود".

وتمنع إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لاعتقادها أنه منتج عالي الخطورة ويمكن تحويله للأغراض العسكرية.

المصدر: أ ف ب