مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة ستُذل في هذه الحرب الراهنة المفروضة على غزة

قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي، إن الولايات المتحدة ستُذل في هذه الحرب الراهنة المفروضة على قطاع غزة.

وأفاد محمد رضا نقدي بأن المصالح الأمريكية معرضة إلى غضب الشعوب في كافة أرجاء العالم.

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وأضاف "نقول للإدارة الأمريكية بأن تنسحب من الصراع الدائر في فلسطين وألا تربط مصيرها بمصير الكيان الصهيوني الآيل للزوال".

وصرح نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري للشؤون التنسيقية بأن "القادة الغربيين المتشدقين بحقوق الإنسان أظهروا زيف ادعاءاتهم بذبحهم 4000 طفل في غزة".

وتابع قائلا "في السابق كان علينا اللجوء إلى الأحداث التاريخية لإظهار الوجه القبيح لأمريكا، أما اليوم فقد أصبح كل شيء واضحا.. أمريكا هي القوة العظمى التي بدأت مجازر هيروشيما وفيتنام وكمبوديا والفلبين، وآثار جرائمها موجودة في كل مكان من العالم في باكستان وأفغانستان.. لقد قتلت مئات الآلاف من الأشخاص في العراق، وكلنا نتذكر معسكر التعذيب في أبو غريب.. كما قامت بقصف المستشفى في أفغانستان، وكان الإعلام في تلك الأوقات ضعيفا وقاموا بالتستر على هذه المآسي".

وأضاف محمد رضا نقدي "اليوم يحتفلون بقتل الأطفال ويتفلسفون وينظّرون فيه".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "الحزب لا تخيفه الأساطيل الأمريكية لأنه أعد لها العدة، مضيفا "وصلتنا رسائل بأن أمريكا ستقصف إذا واصلنا عملياتنا في الجنوب".

وخاطب الأمريكيين قائلا "من يريد منع توسع الجبهات في المنطقة فعليه وقف العدوان على القطاع".

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وصرح أمين حزب الله بأن "الولايات المتحدة هي المسؤول الأول عما يجري في غزة وهي التي تمنع وقف العدوان".

وأكد نصر الله أن الجبهة اللبنانية هي جبهة تضامن مع غزة وتتطور وتتحرك تبعا للتطورات هناك، مشددا على أن كل الاحتمالات مفتوحة.

وفي السابع من أكتوبر شنت "كتائب القسام" وغيرها من الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقتلت حتى الآن أكثر من 1400 إسرائيلي، كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد على 200 إسرائيلي.

وفي المقابل تواصل إسرائيل عدوانها على غزة حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 22 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.

المصدر: RT