"غارديان": لا يمكن القضاء على حماس إلا بتدمير قطاع غزة

قال نيكولاس ويستكوت، وهو مدير سابق لقسم الشرق الأوسط في هيئة العلاقات الخارجية الأوروبية، إنه لهزيمة حماس يجب على إسرائيل تدمير قطاع غزة، والتضحية بالدعم الدولي.

وأشار الخبير في مقالة لصحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن استمرار الأعمال القتالية في غزة يضعف بشكل متزايد "الموقف الأخلاقي" لإسرائيل، وبالتالي فإن الإسرائيليين أنفسهم يدركون الإمكانيات المحدودة لـ "الانتقام".

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وأضاف: "المشكلة هي أن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حماس دون تدمير قطاع غزة. وإذا قامت بتدمير غزة، فهي تخاطر بتقويض الدعم الدولي لإسرائيل نفسها".

ونوه الخبير بأن حماس رسخت جذوها في المجتمع لدرجة أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية، لا تؤدي إلا إلى زيادة دعمها بين السكان.

وقال: "الشعب الذي تم دفعه إلى حالة اليأس، سيدعم الأعمال اليائسة".

المصدر: نوفوستي