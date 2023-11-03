موقع: إسرائيل تشتري الأسلحة بنشاط للقتال على عدة جبهات

أفاد موقع Ynet بأن إسرائيل تقوم بنشاط بشراء القنابل والصواريخ والطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى استعدادا للقتال على عدة جبهات.

وحسب هذا الموقع الإخباري الإسرائيلي، فإن سبب ذلك يعود إلى قيام الحوثيين اليمنيين بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز على إسرائيل.

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ووفقا لمعلومات الموقع، أنفقت سلطات إسرائيل حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار على شراء الأسلحة التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي وكذلك من الدول الأجنبية.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي، يستخدم بعض نماذج هذه الأسلحة في ساحة القتال، وكذلك لتوفير الدفاع في الداخل.

وبحسب الموقع، استثمرت هيئة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أكثر من 750 مليون دولار، في تطوير إجراءات لتعزيز القدرات الدفاعية.

ونوه موقع Ynet بأنه تم تحويل 651 منشأة صناعية إلى الإنتاج الحربي. وبالإضافة إلى ذلك، صادرت السلطات آلاف الشاحنات والسيارات للاستخدام العسكري.

المصدر: تاس