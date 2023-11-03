القصف الإسرائيلي يوقع أضرارا جسيمة بمكتب وكالة "فرانس برس" في غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن مكتبها في قطاع غزة تعرض لأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية، ولم يكن هناك موظفون إعلاميون حين وقوع الغارة.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي إن "مكتب وكالة فرانس برس في قطاع غزة، الذي كان القصف الإسرائيلي يستهدفه باستمرار، تعرض اليوم لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم على المبنى".

وبحسب البيان، لم يكن أي من الموظفين الثمانية العاملين في المكتب موجودا وقت الغارة، بسبب نقل جميع المراسلين إلى جنوب القطاع في 13 أكتوبر.

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وفي بيان صدر لرئيس الوكالة، فابريس فروز جاء فيه: "تدين وكالة فرانس برس بشدة الهجوم على مكتبها في مدينة غزة. موقع المكتب معروف للجميع، وقد تم الإبلاغ عنه في مناسبات عدة خلال الأيام القليلة الماضية كإجراء وقائي لمنع تعرضه لهجمات، والسماح لنا بمواصلة عملنا ونقل الأحداث.

المصدر: أ ف ب