"المقاومة الإسلامية" في العراق: استهدفنا قاعدة "خراب الجير" الأمريكية بإصابات مباشرة في سوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، استهدافها قاعـدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، مشيرة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر".

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ومساء يوم أمس الخميس، أعلنت "المقاومة الإسلامية" أيضا عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، وزعمت أنهما "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية"، في بيان لها، استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غربي العراق برشقة صاروخية، مؤكدة إصابة أهدافها بشكل مباشر.

إلى ذلك أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، استهداف "قاعدة الاحتلال الأمريكي في التنف السورية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

ويوم 26 أكتوبر الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة "الشدادي" الأمريكية المحتلة في الحسكة السورية، برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر، بحسب بيان لها.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.

المصدر: RT