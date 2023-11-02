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"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية في أربيل

أخبار العالم العربي

Legion-Media Snapshot
صورة من الأرشيف
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مساء الخميس.

وزعمت "المقاومة" أن الطائرتين المسيرتين "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

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وأضافت أنها نفذت عمليتها ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان مسؤول رفيع في البنتاغون قد أكد أن المواقع الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجمات بالصواريخ والمسيرات 23 مرة خلال الفترة بين 17 و30 أكتوبر الماضي.

ونفذت الولايات المتحدة في وقت سابق ضربات على مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة لإيران والجماعات المتحالفة معها، ردا على تلك الهجمات.

المصدر: RT

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