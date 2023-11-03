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مدير منظمة الصحة العالمية يعبر عن صدمته إزاء استهداف سيارة إسعاف في غزة

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مدير منظمة الصحة العالمية يعبر عن صدمته إزاء استهداف سيارة إسعاف في غزة
Legion-Media Lev Radin/Pacific Press
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
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أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن "صدمته" إزاء المعلومات عن استهداف سيارة إسعاف في قطاع غزة.

وكتب غيبرييسوس على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة: "أشعر بصدمة قوية جراء الأنباء عن الهجمات على سيارات الإسعاف التي تقوم بإجلاء المصابين بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات ودمار".

وأضاف: "نجدد التأكيد أن المصابين وأفراد الصحة والمنشآت وسيارات الإسعاف يجب أن تتمتع بالحماية في كل الأوقات".

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ودعا غيبرييسون إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة، قال إنها استخدمت من قبل مسلحي حركة "حماس"، مشيرا إلى مقتل عدد منهم.

المصدر: RT

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