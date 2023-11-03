الجيش الإسرائيلي يبرر قصفه لسيارة إسعاف على مدخل مشفى الشفاء المزدحم بالمدنيين في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن "غارات الطيران الإسرائيلي على سيارة الإسعاف تمت بعد رصد استخدامها من قبل مجموعة تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "غارات طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف، جرت بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".

وأضاف: "أسفرت الغارة عن مقتل عدد من نشطاء حماس.. ونعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا، مع العلم أنه تم تقديم المعلومات الأكثر دقة إلى أجهزة الاستخبارات التي نتعامل معها".

وأوضح: "لدينا معلومات تدل على طريقة استخدام حماس سيارات الإسعاف لنقل عناصرها ووسائل قتالية" .. والحديث يدور عن منطقة القتال التي طلبوا من المدنيين مغادرتها والتوجه جنوبا.

واستهدف القصف الإسرائيلي المميت مدخل مستشفى الشفاء في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

هذا وذكر مراسلنا أن الطيران الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل.

وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، وناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لـ"وضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية".

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.

كما أعلنت إسرائيل، عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

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المصدر: RT