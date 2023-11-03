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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرين في غزة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 340

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرين في غزة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 340
Legion-Media
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "أحدهما قتل خلال العملية البرية الجارية في قطاع غزة، والثاني تم التعرف عليه بعد أسابيع من هجوم حماس في 7 أكتوبر المنصرم على جنوب إسرائيل، ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا في الحرب إلى 340".

وأوضح: "قتل الرقيب أول (احتياط) يديديا إلياهو، 25 عاما، وهو جندي من الكتيبة 8170 من فيلق المهندسين القتالي من كارني شومرون، أثناء القتال ضد حماس في قطاع غزة اليوم الجمعة، كما قتل الرقيب يام جلاس، 20 عاما، وهو جندي مراقبة في الوحدة 414، من موديعين، في 7 أكتوبر. ولم يؤكد الجيش وفاته إلا مؤخرا".

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.

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المصدر: RT

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