حرب غزة.. الإمارات تحذر من " نقطة الغليان"

حذرت الإمارات اليوم الجمعة من أن هناك خطرا حقيقيا من اتساع الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة إلى المنطقة، مؤكدة أنها تعمل "بلا هوادة" لضمان وقف إنساني لإطلاق النار.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية نورة الكعبي في مؤتمر سياسي في العاصمة أبوظبي "بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب لا يمكننا أن نتجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان".

وتابعت "خطر الامتداد إقليما والمزيد من التصعيد حقيقي، فضلا عن خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز أيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف".

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ودخلت الحرب في غزة يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني، حسب آخر بيانات للسلطات الفلسطينية.

ومن جانبها، أفادت السلطات الإسرائيلية بقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين، علما بأن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: "رويترز"