"لأول مرة".. طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن رهائن

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة بحثا عن الرهائن لدى حركة "حماس".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رحلات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات الأمريكية بدون طيار في قطاع غزة، والتي تهدف إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن والبحث عن "علامات الحياة" ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، تركز بشكل رئيسي على جنوب قطاع غزة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يعمل على الأرض في الشمال.

وأكد مسؤولو البنتاغون أن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها طائرات أمريكية بدون طيار فوق غزة، مشددين على أن الطائرات بدون طيار ليست مسلحة ولا تدعم الأنشطة الهجومية للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقال باحث طيران يتابع الرحلات الجوية للصحيفة إنه يبدو أن هناك ما لا يقل عن ست طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 تشارك في عمليات تحديد مواقع الرهائن.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن 10 أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونوا من بين 242 شخصا محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحركة "حماس".

المصدر: Ynet