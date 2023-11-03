وفد من المؤتمر اليهودي العالمي يزور قطر

زار وفد من المؤتمر اليهودي العالمي قطر للبحث مع "مسؤولين كبار" في قضية الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، حسب ما أعلن المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "كريف".

وقال رئيس المجلس يوناثان عرفي الذي كان موجودا في قطر لوكالة "فرانس برس" إن "الفكرة تمثلت في إظهار أن الجاليات اليهودية في كل أنحاء العالم تركز في شكل خاص على كل المساهمات التي يمكن تقديمها في قضية الرهائن"، معتبرا أن هذا يشكل "أولوية دبلوماسية مطلقة".

وأضاف عرفي أن وفد المؤتمر اليهودي العالمي برئاسة رئيسه رونالد لودر والذي ضم ممثلين يهودا من سويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة، قد خرج من هذه المناقشات "مع أمل بالتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن الرهائن... مع العلم أنه لا أحد لديه أي فكرة عما سيحدث".

وبحسب المؤتمر الذي نشر بيانا حول هذه الزيارة، طلب لودر خلال هذه المناقشات "تدخل القادة العرب توصلا إلى إفراج غير مشروط" عن الرهائن.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 قتيلا، وأكثر من 32 ألف جريحا. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 338 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 242 إسرائيليا.