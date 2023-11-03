إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود آخرين في غزة والحصيلة تبلغ 23 قتيلا منذ بدء العملية البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أسماء العسكريين الأربعة، وهم النقيب بيني فايس، 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 195، اللواء 460، والرقيب أول (احتياط) أوريا ماش، 41 عاما، من الكتيبة 52، اللواء 401، والرقيب أول (احتياط) يوناتان يوسف براند، 28 سنة (الكتيبة 52، اللواء 401) والرقيب أول (احتياط) جيل بيشيتس، 39 سنة، سائق دبابة في الكتيبة التاسعة، اللواء 401.

סרן בני וייס ז״ל, מחיפה, מפקד מחלקה בגדוד 195 של חטיבה 460), נפל אמש בקרב בצפון רצועת עזה, בן 22 בנופלו. הודעה נמסרה למשפחתו. הועלה מדרגת סגן לדרגת סרן לאחר מותו. טרם נמסר מועד הלוייתו. pic.twitter.com/BfaspK2wbM — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) November 3, 2023

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كما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بإصابة اثنين من عناصره بجروح خطيرة خلال العمليات في غزة.

بذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 23 حالة وفاة مؤكدة بينها ضابط كبير، منذ بدء العملية البرية في غزة قبل 7 أيام، فيما أصيب عدد من العسكريين بجروح، بينهم حالات خطيرة.

ووصل إجمالي القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي الذين سمح بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر إلى 338 قتيلا.

المصدر: RT