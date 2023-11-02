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حصيلة جديدة.. مقتل 18 جنديا بغزة وجندي واحد عند حدود لبنان منذ بدء التوغل البري بالقطاع

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حصيلة جديدة.. مقتل 18 جنديا بغزة وجندي واحد عند حدود لبنان منذ بدء التوغل البري بالقطاع
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قائد الكتيبة 35 مدرعات
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أفادت مراسلتنا، اليوم الخميس، بارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 19، منذ التوغل البري في غزة، 18 منهم على أرض القطاع، وواحد عند الحدود اللبنانية.

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يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد كتيبة 35 في سلاح المدرعات، المقدم سلمان حبكة (33 عاما)، خلال المعارك الجارية في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش إلى 333 منذ السابع من أكتوبر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن مقتل أول جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية بعد استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن اللواء ماتانيا إلستر، 23 عاما من سدي إيلان، قضى بعد إصابته بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم منذ بدء الحرب 12 ألف هدف داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن "المعركة تتقدم وفق الخطة المرسومة".

المصدر: RT

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