البنتاغون: الجيش الأمريكي يستخدم مسيرات غير مسلحة في غزة لدعم الجهود بشأن تحرير الرهائن

أكد البنتاغون اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي يستخدم المسيرات غير المسلحة فوق قطاع غزة لدعم "الجهود الإسرائيلية لتحرير الرهائن".

وذكر البنتاغون في بيان أن "الولايات المتحدة تقوم برحلات استطلاعية وتستخدم مسيرات غير مسلحة فوق قطاع غزة، وتقدم المساعدة والخدمات الاستشارية لإسرائيل لدعم الجهود بشأن تحرير الرهائن".

وأوضح البنتاغون أن" تحليق المسيرات بدأ بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر". كما يعتقد أن "نحو 200 شخص، من بينهم مواطنون من الولايات المتحدة وروسيا، ما زالوا أسرى لدى حركة حماس التي تحكم القطاع".

كما أعلنت واشنطن، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية تواصل مع الشركاء الإقليميين وإسرائيل، التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

فيما أكد عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين آخرين ليرتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا إلى 340 منذ 7 أكتوبر.

ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي + أ ف ب + RT