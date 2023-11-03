حماس مستعدة للتوصل إلى "تسوية كاملة" بمبادلة الأسرى

أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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جاء ذلك في حديث حمد لمراسل شبكة NBC مات برادلي اليوم الجمعة، حيث قال حمد إن شروط "حماس" هي إطلاق كل سجين فلسطيني في إسرائيلي مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا، وأكد أن الضحايا المدنيين في 7 أكتوبر كانوا نتيجة لـ "تعقيدات غير متوقعة على الأرض".

وتابع حمد: "إن شعب غزة يعاني منذ 17 عاما، ومن الحق القانوني للفلسطينيين القتال ضد الاحتلال"، وأوضح أنه سيتعين على إسرائيل أن تتراجع عن هجومها على غزة من أجل إجراء أي نوع من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، وأضاف: "نريد أن نوقف العدوان والقتل والمذابح بحق شعبنا، وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن الرهائن وعن الأسرى وعن كل شيء، ولكن عليهم أولا أن يوقفوا العدوان".

وقد ذكرت الأمم المتحدة أن إسرائيل تحتجز 5000 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلا، وقالت إن حوالي 1100 من هؤلاء اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة.

المصدر: NBC